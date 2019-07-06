بعد رفع الوقود.. هذه أسعار المواصلات في مصر

2019/07/06 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة كريم المتخصصة في نقل الركاب بالشرق الأوسط، رفع أسعار تعريفة رحلاتها، بعد قرار الحكومة المصرية بتحريك أسعار المحروقات أمس.

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