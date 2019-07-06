عضو بسائرون يكشف حقيقة تحالفه مع الفتح ودعوته لحل تحالفي الإصلاح والبناء

2019/07/06 | 12:32

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بغداد اليوم _ خاص

كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (7 تموز 2019)، حقيقة تحالفه ...





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