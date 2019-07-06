ايقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج

2019/07/06 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام، السبت، بإيقاف ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، بعد يومين من ايقاف البريطانيين لسفينة نفط ايرانية في مضيق جبل طارق ، وبعد تحذير طهران بالرد بالمثل.وذكرت وكالة “يونيوز” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “ناقلة نفط (باسيفيك فوايجير) التي تحمل العلم البريطاني تم ايقافها في مياه الخليج الفارسي وهي الان […]

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