الصيهود يدعو الى الافادة من منجز ادارج بابل ضمن لائحة الاراث العالمي لاعادة احياء اهم المدن التاريخية والحضارية في تاريخ البشرية

2019/07/06 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود العراق الى الافادة من منجز ادارج بابل ضمن لائحة الاراث العالمي لاعادة احياء اهم المدن التاريخية والحضارية في تاريخ البشرية .وذكر الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : هذا المنحز التاريخي هو استحقاق للعراق ولحضارته وارثه التاريخية الذي يمتد لاكثر من /٧/الاف عام ، وبالتالي على العراق […]

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