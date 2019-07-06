2019/07/06 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بانسيابية عالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: استكمال كافة الاستعدادات في مطار أربيل لتفويج الحجاج للموسم الحالي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: استكمال كافة الاستعدادات في مطار أربيل لتفويج الحجاج للموسم الحالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).