“بالفيديو” رواية امنية تكشف حقيقة الاعتداء على “معلم” في الانبار..اعتداء “بالسحل والضرب” تحت واقعة “غش”..!!!

2019/07/06 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حسمت وزارة الداخلية الجدل المثار حول حقيقة القضية التي تلقى على اثرها “معلم” في حي البكر بقضاء هيت غربي الانبار ضربا مبرحا وسحلا في الشارع تحت واقعة “غش”.وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في تصريح متلفز تابعته “يس عراق”، إن “عماد خليل ابراهيم” من سكنة حي البكر في هيت هو […]

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