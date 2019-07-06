الفتح يطالب عبد المهدي باعادة تقييم شامل للقيادات الامنية بعد فضيحة الفلاحي

2019/07/06 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب تحالف الفتح, السبت, القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي باعادة تقييم شامل لكافة القيادات الامنية بعد فضيحة تورط قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي بالتخابر مع الاستخبارات الاميركية.وقال النائب عن التحالف محمد البلدواي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التسجيل الصوتي المسرب بشأن فضيحة التخابر بين قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود […]

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