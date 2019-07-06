إحالة مسافرين عراقيين للقضاء بحوزتهم وثائق مزوره في مطار النجف

2019/07/06 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احالت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الجمعة، مسافريين عراقيين للقضاء بحوزتهما مستمسكات مزورة - جوازات وهوية أقامة بلجيكية- في منفذ مطار النجف الأشرف، كانا يرومان السفر الى دولة قطر ترانزيت الى بلجيكا على متن الخطوط الجوية القطرية.

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