اطعمة ..ابتعد عنها بعد الثلاثين

2019/07/06 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء تغذية من مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تضر بجسم الإنسان، خاصة مع تقدمه في العمر، وفق ما ذكر موقع ""هيلثي كاميليون".

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