واشنطن تلجأ للتنسيق مع الصين لنزع ترسانة كوريا الشمالية

2019/07/06 | 12:46

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متابعة : سومر نيوز

كشفت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن مستعدة لتعزيز التنسيق مع بكين لنزع السلاح النووي من شب...

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