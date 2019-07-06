2019/07/06 | 12:46

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بغداد/ سومر نيوز

كشفت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي، اليوم السبت، أن الحكو...

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