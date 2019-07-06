تمثال ميلانيا ترامب يثير عاصفة..

2019/07/06 | 12:46

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متابعة : سومر نيوز

كشف النقاب عن تمثال بالحجم الطبيعي للسيدة الأميركية الأولى أقيم قرب مسقط رأسها في سلوفينيا، ...

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