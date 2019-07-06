الخزعلي:الداخلية تبحث عن آليات لاعادة المفسوخه عقودهم

2019/07/06 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

اعلنت الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي، السبت، عن بحث الوزارة وضع اليات لاعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة وتحويل حملة الشهادات من الملاك العسكري الى المدني من حملة الشهادات العليا .

وقال الخزعلي انه “ترأس اجتماعاً في قاعة السلام حضره مدراء الدوائر في الوكالة الادارية والمالية، وقد أكد سيادته على توجيهات الوزير ومراجعة الخطط والبرامج وآليات العمل”.

واضاف ان ” الاجتماع اكد على الاسبقيات التي تتطلب متابعة مستمرة واطلاع الوزير على المجريات كافة مجرياتها بهدف حسمها وإنجازها ضمن السقوف الزمنية المحددة ومن بين اهم التوجيهات، العمل بمهنية ونزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد والرشوة وإنزال اشد العقوبات بحق من يثبت تورطة باي فساد مالي او اداري، فضلا عن التاكيد على المساواة في التعامل بين منسوبي الدوائر وعدم المحاباة والانحياز بكل اشكاله وتكريم المتميزين في الدوائر بكتب الشكر والتقدير من السادة الوكلاء والمدراء العامين وبيان الاعمال البطولية التي تستوجب منح القدم قبل رفعها للمراجع العليا”.

واوضح الخزعلي انه “وجه المدراء بالزيارات الميدانية وعقد اللقاءات المستمرة مع منسوبيهم ومتابعة الدوائر ورفع تقارير الزيارة على ان تتضمن المعاضل ومعوقات العمل والمقترحات لحلها، وحث أيضاً مدراء الدوائر على البحث في الأفكار والأعمال التي تطور عمل الدوائر وترفع من مستوى الاداء تطبيق المعايير والالتزام بدليل اسناد المناصب والتأكيد على التخصص الدقيق في العمل.

واكد الخزعلي بحسب البيان على “مدراء الدوائر بتنظيم حملة لاكمال إسناد المناصب في الوكالة الادارية وانهاء العمل بالتكليف واكمال الإيجاز الخاصة بكل دائرة ، ومتابعة ملف اعادة المفصولين للخدمة وتحويل حملة الشهادات من الملاك العسكري الى المدني من حملة الشهادات العليا بالتنسيق مع وزارة المالية لحسم تلك المواضيع باسرع وقت ممكن”.

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