إحالة مسافرين عراقيين للقضاء بحوزتهم إقامة بلجيكية مزوره في مطار النجف

2019/07/06 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية ، إحالة مسافريين عراقيين للقضاء بحوزتهم مستمسكات مزوره” جوازات وهوية أقامة بلجيكية” في منفذ مطار النجف الأشرف ، كان يرومان السفر إلى دولة قطر ترانزيت الى بلجيكا على متن الخطوط الجوية القطرية.و قالت الهيئة في بيان لها , بعد تدقيق الجواز في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن …

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