غارات تركية على منطقة بكردستان تقتل عنصرين من حزب العمال

2019/07/06 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الجيش التركي عنصرين على الأقل من منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

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