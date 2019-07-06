مصدر يكشف عن وصول دفعة جديدة من القوات الأميركية إلى عين الأسد

2019/07/06 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في محافظة الانبار، السبت، عن وصول دفعة جديدة من القوات الأميركية الى قاعدة عين الاسد غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “دفعة جديدة من القوات الامريكية وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت لاعادة انتشار قواتها في مناطق مختلفة من مدن المحافظة من دون معرفة الدواعي […]

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