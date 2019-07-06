النائب برهان المعموري: لجنة الخدمات تستضيف وزير الاتصالات لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة

2019/07/06 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري, اليوم السبت عن استضافة وزير الاتصالات في مقر اللجنة يوم غد الأحد.وقال المعموري بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :” إن لجنة الخدمات النيابية ستستضيف يوم غد الأحد وزير الاتصالات نعيم الربيعي بناءً على طلب قدم من قبلنا في وقت سابق ، مبيناً […]

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