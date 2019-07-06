دعوة نسائية في البرلمان للالتزام بحضور الجلسات

2019/07/06 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.. دعا تجمع البرلمانيات العراقيات، السبت، اعضاء مجلس النواب إلى الالتزام بحضور جلسات المجلس القادمة وتحقيق النصاب اللازم بغية تشريع القوانين الضرورية لدعم البرنامج الحكومي.وقال التجمع في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “يهيب تجمع البرلمانيات بالاخوة والأخوات المحترمون اعضاء مجلس النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس القادمة وتحقيق النصاب اللازم، بغية تشريع القوانين الضرورية لدعم […]

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