إيران تبين حقيقة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

2019/07/06 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت إيران، اليوم السبت، التقارير التي تحدثت عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن مصادر لم تسمّها نفي إيران لتقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، واصفة إياها “بالمفبركة”، حسبما أفات وكالة “سبوتنيك” الروسية.وكانت وسائل إعلام أفادت، اليوم، بإيقاف ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، بعد […]

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