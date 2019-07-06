شرطة ديالى تعلن إنطلاق عملية أمنية في بهرز

2019/07/06 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، إنطلاق عملية أمنية في مناطق وقرى جنوب ناحية.





وقال العطية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة ديالى وبإشراف قيادة العمليات انطلقت بتفتيش الدور السكنية المتروكة والبساتين والطرق النيسمية”.

وأضاف، ان “العملية الأمنية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا داعش الإرهابية النائمة وبسط الأمن والاستقرار”، مبينا ان “العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها المرسومة”.

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