المرعيد يعلن موافقة رئاسة الوزراء على اعمار مطار الموصل من قبل فرنسا

2019/07/06 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاعلن محافظ نينوى منصور المرعيد موافقة رئاسة الوزراء على القرض الفرنسي لاعمار مطار الموصل.

وقال المرعيد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “اجراءات اعمار مطار الموصل ماضية، وتمت مصادقة رئاسة الوزراء الى رسالة الاهتمام الفرنسي بقبول المنحة والقرض المصادق عليه من قبل البرلمان العراقي في تنفيذ المطار وتم تسليم الرسالة يوم امس الى السفارة الفرنسية”.

واضاف “بناء على الاتفاق تكون مدة انجاز وتشغيل المطار سنة اعتبارا من يوم 4-7-2019 وسيكون لقاء قريب مع الشركات المتخصصة بهذا الموضوع تاتي قريبا بصحبة السفارة الفرنسية الى الموصل للشروع ببدء هذا المشروع خلال الايام القليلة القادمة”.

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