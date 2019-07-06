2019/07/06 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انطلاق حملات اعتقال المهاجرين اللاشرعيين وترحيلهم من الولايات المتحدة، على أن يشمل هذا الإجراء جميع المخالفين مهما كانت مدد إقامتهم.ترامب يؤكد على قرب انطلاق حملات اعتقال المهاجرين وترحيلهم ترامب يؤجل ترحيل مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين وتحفظ في حديث للصحفيين في البيت الأبيض على تسمية هذه الحملات …

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