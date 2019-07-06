2019/07/06 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w84C8dcp_j0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد البخيتي لـ"العهد": الاتهام السعودي للعراق محاولة لتوريطه بالحرب) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد البخيتي لـ"العهد": الاتهام السعودي للعراق محاولة لتوريطه بالحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).