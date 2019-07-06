2019/07/06 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة 4 فرق..المثنى تنظم بطولة المنطقة الجنوبية لكرة السلة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yKrVeYYh9Mo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة 4 فرق..المثنى تنظم بطولة المنطقة الجنوبية لكرة السلة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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