2019/07/06 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yKrVeYYh9Mo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة 4 فرق..المثنى تنظم بطولة المنطقة الجنوبية لكرة السلة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمشاركة 4 فرق..المثنى تنظم بطولة المنطقة الجنوبية لكرة السلة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).