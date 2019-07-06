2019/07/06 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل الإعلام الإسبانية، السبت، أن مستقبل الفرنسي لوكا زيدان حارس ريال مدريد الثالث مع النادي الملكي الموسم القادم محل شك كبير.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن هناك عروض قادمة الدوري الدرجة الثانية الإسباني للتعاقد مع لوكا زيدان حارس ريال مدريد الثالث ونجل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.وتابعت الصحيفة الإسبانية التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لوكا زيدان لا يريد البقاء مع والده في ريال مدريد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوكا زيدان لا يريد البقاء مع والده في ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوكا زيدان لا يريد البقاء مع والده في ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).