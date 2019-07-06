2019/07/06 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وجهت النائبة عالية نصيف اليوم السبت طلباً لوزير الداخلية الجديد لتزويدها والمجلس بأوليات عن صفقة سيارات المتسيوبيشي التي وصفتها بالمضحكة، بحسب وثيقة اطلعت عليها “خطوة برس”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



نائبة تطلب من وزير الداخلية تزويدها بأوليات صفقة “الميتسوبيشي” وكالة خطوة برس.

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