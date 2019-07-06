2019/07/06 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت هيأة النزاهة اليوم السبت تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العراقيَّة للنقل البريِّ؛ لتعمُّده إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنَّ “المُدان الهارب قام بالاشتراك مع اثنين من أشقائه المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 7 سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 7 سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 7 سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).