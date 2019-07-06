انصار الله: اتهام العراق بالهجوم على السعودية

2019/07/06 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت جماعة انصار الله "الحوثيين"، الانباء التي تحدثت عن إنطلاق الطائرة المسيرة التي هاجمت مواقع سعودية من العراق، فيما حذرت من محاولة أميركية سعودية لتوريط

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