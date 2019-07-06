قياس للملوثات في محطة كهرباء النجف الغازية

2019/07/06 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اجرى فريق هندسي من مديرية بيئة النجف الاشرف شعبة البيئة الحضرية كشف بيئيا رقابيا على محطة كهرباء النجف الغازية الواقعة في منطقة حصوة

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