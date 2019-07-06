وزير التخطيط يصل كربلاء للإطلاع على واقع مشاريعها المتلكئة

2019/07/06 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجوكالة النبأ للأخبار/ وصل صباح اليوم السبت، وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، والوفد المرافق له الى محافظة كربلاء المقدسة للإطلاع على واقع المشاريع التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في المحافظة وإتّخاذ الإجراءات والمعالجات المناسبة لإستئناف العمل في المشاريع المتوقّفة أو المتلكّئة.

وعقد الدليمي فور وصوله مبنى المحافظة، لقاءً موسّعاً مع حكومة كربلاء المحلية بحضور محافظها نصيف جاسم الخطابي ورئيس وأعضاء مجلسها ورؤساء الوحدات الإدارية والدوائر الخدمية فيها للإطلاع على واقع المشاريع التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في المحافظة وإتّخاذ الإجراءات والمعالجات المناسبة لإستئناف العمل في المشاريع المتوقّفة أو المتلكّئة.

كما عقد وزير التخطيط عقب إنتهائه من اللقاء الموسّع، مؤتمر صحفي مشترك مع المحافظ الخطابي، بحضور وكالة النبأ للأخبار، بيّن فيه، أن "الوزارة ستعمل على إتّخاذ كافة الإجراءات والمعالجات المناسبة لإستئناف العمل في المشاريع التنموية والخدمية المتوقّفة أو المتلكّئة".

وأجرى الدليمي، برفقة محافظ كربلاء وعدد من أعضاء المجلس ومدراء بعض الدوائر الخدمية، جولة ميدانية إستطلاعية لتفقّد عدد من المشاريع المهمّة في المحافظة.



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