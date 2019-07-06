أحمد جرادات - هوامش على متن -هبَّة نيسان

2019/07/06 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_جرادات (مجرَّد مداخلة في لقاء ائتلاف الأحزاب والقوى القومية واليسارية في مقر الحزب الشيوعي الأردني بعمان في 24 نيسان/أبريل 2019)1.مهمة في ذاتها ولِذاتها شكَّلت ما درجَ الأردنيون على تسميتها بـ هبَّة/انتفاضة نيسان التي اندلعت في 17 نيسان/أبريل 1989 حدثاً عظيماً وعلامة فارقة في تاريخ الأردن منذ عام 1970 من حيث أنها:- عمَّت أرجاء البلاد، من معان التي انطلقت منها جنوباً إلى إربد شمال......

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