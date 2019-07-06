إعادة اصدار ارسالية سكائر مخالفه للضوابط الى الجانب الاردني في كمرك طريبيل

2019/07/06 | 13:03

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي، السبت، 06 تموز، 2019، إعادة إصدار إرسالية سكائر بسبب مخالفتها لشروط وضوابط الاستيراد.

وقالت الهيأة العامة للكمارك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إعادة الاصدار، جاءت كون الارسالية وردت من دون ذكر التحذير باللغة العربية على أغلفة التعبئة وهذا ما يخالف ضوابط وتعليمات الاستيراد".





وأكدت الهيأة أن "إجراءات الاعادة تمت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".





بغداد اليوم - متابعة

عد رئيس فريق التحقيق الدولي بجرائم "داعش" في العراق كريم خان، الخميس، 04 تموز، 2019، الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش فظيعة وواضحة جدا للعيان، بينما اكد ان الادلة التي سيقدمها الفريق الى المحاكم المختصة ستكون محط اعتماد

بغداد اليوم - بغداد

عد النائب عن كتلة الصادقون، فاضل الفتلاوي، الاثنين 1 تموز 2019، المحاصصة السياسية والضغوط على الحكومة ومصدر القرار، اسباباً تقف وراء عدم استقدام المتهمين والمطلوبين للقضاء العراقي من اقليم كردستان او خارج البلاد ومن بينهم محافظ

بغداد اليوم - الديوانية

كشفت كتلة النهج الوطني، الإثنين، 01 تموز، 2019، عن تلقيها رسالة من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن وقوف اعضاء في الائتلاف وراء قرار اقالة المحافظ سامي الحسناوي العضو في كتلة النهج.

وقال رئيس كتلة النهج ال

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