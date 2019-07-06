2019/07/06 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم البلداوي، اليوم السبـت، عن تحرك لجنة الأمن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع ، لفتح تحقيق بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، بالتخابر مع السي آي أي.وقال البلداوي في تصريح له ، إنه تم تأليف لجنة تحقيق من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرك برلماني للتحقيق بخصوص التسجيل الصوتي لقائد عمليات الأنبار النعيم نيوز.

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