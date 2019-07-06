2019/07/06 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مقرر مجلس النواب خديجة علي، السبت، أن البرلمان قرر تكثيف جلساته خلال الشهر الحالي من أجل إنجاز ثلاثة ملفات “مهمة وضرورية” بينها تعديل قانون الموازنة.وقالت علي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “مجلس النواب قرر وخلال هذا الشهر تكثيف جلساته بواقع جلستين كل اسبوع ليومي الاثنين والخميس وبينهما يومين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقررة البرلمان:تكثيف جلسات مجلس النواب هذا الشهر لحسم ثلاثة ملفات مهمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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