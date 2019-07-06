اذربيجان: مقتل جنديين وإصابة آخر بتفجير داخل وحدة عسكرية

2019/07/06 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، السبت، أن انفجارا وقع داخل وحدة عسكرية في أذربيجان، ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح آخر.وذكرت الوزارة في بيان لها، إنه “في صباح يوم 6 يوليو/ تموز وقع حادث في واحدة من الوحدات العسكرية.قتل جنديان… نتيجة انفجار قذيفة دبابة”، مضيفة أن جنديا آخرا أصيب.كما لفتت الوزارة […]

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