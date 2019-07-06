اجتماع مشترك لرئاسة البرلمان وقادة الكتل مع وزير الخارجيـة قريبا لتسمية المرشحين لقائمـة السفراء الجدد

2019/07/06 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية عن اجتماع مشترك نيابي حكومي سيعقد قريبا ، لرئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية مع وزير الخارجية محمد علي الحكيم للاتفاق على تسمية مرشحي الكتل لقائمة السفراء الجدد .

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