2019/07/06 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت إيران، اليوم السبت، التقارير التي تحدثت عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن مصادر لم تسمّها نفي إيران لتقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، واصفة إياها “بالمفبركة”.وأفادت بعض التدوينات على تويتر بأن ناقلة النفط العملاقة (باسيفيك فوياجر) التي ترفع العلم البريطاني جرى احتجازها في الخليج.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تنفي تقارير مفبركة افادت باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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