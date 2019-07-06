المرعيد يصفع آمال مشروع “العائلات”.. ايقاف اوامر التعيينات في مجلس نينوى بعد التلاعب بالاسماء

2019/07/06 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق وجه محافظ نينوى منصور المرعيد بإيقاف جميع الاوامر الادارية الخاصة بالتعيينات بعد الكشف عن وجود تلاعب كبير بالاسماء، داعيا الى فتح تحقيق بالامر.للمزيد:- “عوائل سعيدة” تهيمن على تعيينات ديوان محافظة نينوى..شاهد الوثائق

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