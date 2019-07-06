الاعلان عن انطلاق عملية امنية واسعة في محافظة ديالى

2019/07/06 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال العطية في بيان تلقى موقع "الغدير" نسخة منه، إن "قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة ديالى وبإشراف قيادة العمليات انطلقت بتفتيش الدور السكنية المتروكة والبساتين والطرق النيسمية".

وأضاف، أن "العملية الأمنية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا داعش الإرهابية النائمة وبسط الأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها المرسومة".انتهى..م.م

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