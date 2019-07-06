البرلمان يستضيف وزير الاتصالات لبحث تدهور خدمة الانترنت

2019/07/06 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ يستضيف مجلس النواب يوم غد وزير الاتصالات نعيم الربيعي لبحث تدهور خدمات الانترنت في البلاد.وذكر عضو اللجنة برهان المعموري في بيان إن “لجنة الخدمات البرلمانية ستستضيف يوم غد الأحد، وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بناءً على طلب قدم من قبلنا في وقت سابق”، مبيناً أنه “ستتم مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة والتي […]

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