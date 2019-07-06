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مقتل 14 مدنياً في قصف صاروخي بريف محافظة إدلب السورية


مقتل 14 مدنياً في قصف صاروخي بريف محافظة إدلب السورية
2019/07/06 | 13:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بينهم أطفال

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