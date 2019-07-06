رئيس برشلونة:نيمار يريد العودة

2019/07/06 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، أن لاعب برشلونة السابق نيمار جونيور، يريد العودة إلى صفوف الفريق، لكنه قال إن باريس سان جيرمان لا يفكر في بيع نيمار.وقال بارتوميو، في مؤتمر تقديم الهولندي الشاب فرينكي دي يونج، رداً على سؤال بخصوص عودة نيمار، “نعرف أنه يريد العودة، لكن في نفس الوقت نعرف أيضاً أن

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