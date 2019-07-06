الحرس الثوري الإيراني يطلق أكبر مناورات بطائرات مسيرة قرب مضيق هرمز

2019/07/06 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق الحرس الثوري الإيراني مناورات للطائرات من دون طيار القتالية بالقرب من مضيق هرمز, وأفادت وكالة فارس، بأن الحرس الثوري أطلق المناورات تحت اسم “إلى بيت المقدس واحد”، وشاركت فيها خمسون طائرة هجومية من دون طيار من طراز “آر كيو مئة وسبعون” النسخة المعدلة إيرانيا، بجانب طائرات مسيرة قتالية أخرى.

وذكرت الوكالة أن هذه المناورات تعد الأولى من نوعها في إيران، من حيث حجم المشاركة المتزامنة للطائرات من دون طيار في عملية هجومية قتالية، وبمدى تجاوز الف كيلو متر لضرب الأهداف الافتراضية.

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