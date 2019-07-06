الديمقراطي الكردستاني يكشف عدد مواد لم تنفذ بقانون الموازنة

2019/07/06 | 13:18

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بغداد/ سومر نيوز

كشف النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ديار برواري عن عدم تنفيذ 70 مادة في قانون الموازنة، مشيراً ا...

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