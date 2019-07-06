2019/07/06 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انباء حول حظر لعبة ببجي في الأردن.فيما نفى قائد وحدة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي المقدم “رائد الرواشدة وجود انباء عن حظر لعبة “الببجي” في الاردن وأكد على عدم وصول اي معلومات حول ذلك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انباء عن حظر لعبة ببجي في الاردن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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