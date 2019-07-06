2019/07/06 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس الوزراء الاتحادي الموافقة على تخويل وزير المالية فؤاد حسين صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع تحسين الطاقة الكهربائية بقيمة 200 مليون دولار .

وثيقة رسمية بتوقيع امين عام مجلس الوزراء اظهرت تخويل وزير المالية بتوقيع الاتفاقية لغرض تحسين موثوقية وكفاءة خدمات الكهرباء في محافظة البصرة استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالوثيقة) تخويل وزير المالية توقيع اتفاقية قرض تمويل مشروع تحسين كهرباء البصرة بـ 200 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالوثيقة) تخويل وزير المالية توقيع اتفاقية قرض تمويل مشروع تحسين كهرباء البصرة بـ 200 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).