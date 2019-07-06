تحالف الصدر يكشف عن صراع سياسي في البرلمان هدفه الابتزاز 

2019/07/06 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف ‹سائرون› المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن وجود صراع سياسي في مجلس النواب، هدفه الابتزاز المالي والسياسي.

وقال القيادي في التحالف، النائب رائد فهمي، إنه «لغاية الآن يوجد صراع سياسي على رئاسة بعض اللجان البرلمانية المهمة، فهناك جهات تريد الحصول على هذه المناصب بهدف الابتزاز المالي والسياسي».

رائد فهمي

وبين فهمي، أن «هناك جهات تريد رئاسة لجان برلمانية معنية، من أجل تمرير مشاريع خاصة بها، ولهذا نجد أن الصراع مازال موجود وبقوة على رئاسة بعض اللجان البرلمانية».

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