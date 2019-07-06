العراق وإيطاليا يبحثان التعاون العسكري وتدريب القوات الأمنية

2019/07/06 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الدفاع السيد نجاح الشمري، في مكتبه صباح يوم السبت، السفير الايطالي برونو انتوينو باسكوينو والملحق العسكري الايطالي لبحث التعاون العسكري وتدريب القوات الأمنية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقاه “النعيم ينوز ” ، أنه ” جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في المجال العسكري وتدريب القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب”، مؤكداً إن …

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