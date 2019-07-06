هل سيتم سحب الثقة عنه ؟.. الخدمات النيابية تستضيف وزير الاتصالات غداً

2019/07/06 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات البرلمانية برهان المعموري، عن استضافة وزير الاتصالات في مقر اللجنة يوم غد الأحد.

وقال المعموري في بيان تلقت العهد

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