مطالبات نيابية بضرورة بسط سيادة الدولة وفرض القانون في كركوك

2019/07/06 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

طالبت الكتلتان التركمانية والعربية في مجلس النواب، القائد العام للقوات المسلحة بضرورة بسط سيادة الدولة وفرض القانون على كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة

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